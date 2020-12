Cod galben de ceata densa in patru judete, sambata dimineata

Potrivit meteorologilor, pana la ora 10:00, in judetul Gorj,in localitatile: Targu Jiu, Rovinari, Balteni, Matasari, Balesti, Plopsoru, Dragutesti, Scoarta, Farcasesti, Negomir, Danesti, Urdari, Stanesti, Telesti, Turcinesti, Calnic, Ciuperceni si Arcani,se va semnala, local, ceata care va determina scaderea vizibilitatii sub 200 de metri si, izolat, sub 50 de metri.Ceata va persista, pana la ora 9:00, si in judetele Arges (zona joasa), Constanta si Tulcea.Avertizarile de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioada de maximum sase ore, precizeaza ANM CITESTE SI: