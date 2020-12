Cod galben de ceata in 15 judete. Ninsoare si vant puternic in Caras-Severin si Hunedoara

Astfel, in localitati din judetele Maramures, Bacau, Botosani, Galati, Neamt, Vrancea, Iasi, Vaslui, Braila, Ialomita, Buzau, Calarasi, Ilfov, Suceava si Harghita se va semnala local ceata, care va determina scaderea vizibilitatii sub 200 de metri si, izolat, sub 50 de metri.In zonele montane din judetele Caras-Severin si Hunedoara, la peste 1.800 de metri, se vor semnala intensificari ale vantului cu viteze la rafala de 90-100 km/h si ninsoare.Avertizarile de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioada de maximum sase ore, precizeaza ANM