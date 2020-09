Cod galben de ceata in judetele Covasna si Harghita

Astfel, in judetul Covasna vor fi afectate localitatile Targu Secuiesc, Covasna, Baraolt, Zagon, Zabala, Sanzieni, Ghelinta, Bradut, Batani, Cernat, Bretcu, Turia, Ojdula, Catalina, Borosneu Mare, Reci, Lemnia, Varghis, Poian, Brates, Mereni, Moacsa, Valea Mare, Estelnic.Se va semnala ceata care determina reducerea vizibilitatii sub 200 de metri.In judetul Harghita, ceata va fi in Miercurea Ciuc, Toplita, Gheorgheni, Ditrau, Sandominic, Remetea, Joseni, Suseni, Ciumani, Ciucsangeorgiu, Sarmas, Frumoasa, Lazarea, Sansimion, Carta, Siculeni, Mihaileni, Tomesti, Galautas, Ciceu, Sanmartin, Sancraieni, Danesti, Subcetate, Madaras, Tusnad, Santimbru, Voslabeni, Cozmeni, Leliceni, Pauleni-Ciuc, Racu.Ceata va determina reducerea vizibilitatii local sub 200 de metri si izolat sub 50 de metri.Citeste si: