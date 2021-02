Cod galben de ceata densa si ghetus in 16 judete

Potrivit meteorologilor, pana la ora 10:00, in localitati din judetele Bacau, Galati, Neamt, Vrancea, Iasi si Vaslui se va semnala local ceata, care determina scaderea vizibilitatii sub 200 de metri, izolat sub 50 de metri, dar va favoriza, in functie de conditiile locale, formarea ghetusului.De asemenea, pana la ora 9:00, ceata va persista si in judetele Braila, Ialomita, Calarasi, Ilfov, Alba, Mures, Harghita, Cluj, Caras-Severin si Timis. Avertizarile de fenomene periculoase imediate se emit pentru o perioada de maximum 6 ore.