Cod galben de ninsoare si ploi, in 15 judete. In ce zone se asteapta precipitatii abundente

Conform prognozei de specialitate, in intervalul 8 ianuarie, ora 12:00 - 9 ianuarie, ora 4:00, in Muntii Banatului, in Carpatii Meridionali si de Curbura va ninge, iar local in Oltenia, nord-vestul Munteniei, precum si in sudul si sud-estul Transilvaniei vor predomina ninsorile. Acestea vor fi insemnate cantitativ si se va depune strat nou de zapada, local mai consistent.Judetele aflate sub avertizare Cod galben sunt: Alba, Arges, Bacau, Brasov, Buzau, Caras-Severin, Covasna, Dambovita, Gorj, Hunedoara, Mehedinti, Prahova, Sibiu, Valcea si Vrancea.In acelasi timp, pana sambata dimineata, la ora 4:00, in restul teritoriului va fi in vigoare o informare de precipitatii, mai ales sub forma de ninsoare. Astfel, in cea mai mare parte a tarii, dar mai ales in jumatatea de sud a teritoriului, se vor acumula in general 15 - 25 l/mp. In Campia Romana si Dobrogea vor predomina ploile, iar din orele serii de vineri (8 ianuarie) se vor semnala si ninsori si lapovita.ANM precizeaza ca, in urmatoarele zile si pe aproape intreg parcursul saptamanii viitoare, probabilitatea de aparitie a intervalelor cu precipitatii va fi ridicata, concomitent cu instalarea unei mase de aer rece.