Vremea se schimba in toata tara. Cod galben de ninsori in 12 judete si in Bucuresti, pana joi dimineata

Conform Administratiei Nationale de Meteorologie ( ANM ), in intervalul 10 martie, ora 11:00 - 11 martie, ora 6:00, in cea mai mare parte a Olteniei si Munteniei, precum si in Carpatii Meridionali si de Curbura vor fi mai ales ninsori insemnate cantitativ (15 - 20 litri/mp) si se va depune strat de zapada, local consistent. Judetele care se vor afla sub Cod galben sunt: Arges, Buzau, Calarasi, Dambovita, Dolj, Giurgiu, Ilfov, Ialomita, Olt, Prahova, Teleorman si Valcea. De asemenea, sub atentionare de afla si municipiul Bucuresti Totodata, in intervalul 10 martie, ora 11:00 - 11 martie, ora 6:00, va fi in vigoare o informare de precipitatii moderate cantitativ predominant sub forma de ninsoare si intensificari ale vantului in sudul si sud-estul tarii. Ninsori in general slabe cantitativ se vor semnala local in centru si nord-est. Izolat se va forma polei sau ghetus.Potrivit ANM, vantul va prezenta intensificari in regiunile sudice si sud-estice, precum si la munte, cu viteze in general de 45 - 55 km/h, temporar viscolind ninsoarea si amplificand senzatia de frig.Meteorologii avertizeaza ca vremea va fi deosebit de rece pe parcursul zilelor de miercuri si joi cu precadere in regiunile sudice, unde valorile termice vor fi cu 8-10 grade mai scazute decat mediile multianuale, iar in noptile de miercuri spre joi (10/11 martie) si joi spre vineri (11/12 martie) in majoritatea regiunilor.