Cod galben de vant puternic in mai multe judete: rafalele de vant vor atinge 70 de km/h

Intensificari ale vantului

La munte, in nord-vestul, centrul tarii si local in sud si sud-est, vor fi intensificari temporare ale vantului cu rafale ce vor atinge si depasi 55-65 km/h si izolat 70 km/h. In zona montana inalta , la altitudini de peste 1.800 de metri, rafalele vor depasi 8-100 km/h, iar ninsoarea va fi viscolita si zapada spulberata, potrivit specialistilor.Avertizarea este valabila pana la ora 19.00 si vizeaza 35 de judete.Unele intensificari ale vantului , cu viteze in general de 45-55 km/h se vor semnala si in restul teritoriului.De la ora 19.00, pana marti dimineata, in zona Carpatilor Orientali vantul va continua sa aiba intensificari cu viteze la rafala de peste 70 km/h, iar la altitudini mai mari de 1.800 m, rafalele vor depasi 90-110 km/h si zapada va fi spulberata."Unele intensificari ale vantului, cu viteze in general de 50-55 km/h, se vor mai semnala la inceputul noptii in zona litoralului", au mai transmis meteorologii.Avertizarea vizeaza judetele Bacau, Bistrita-Nasaud, Buzau, Covasna, Harghita, Maramures, Mures, Neamt, Prahova, Suceava si Vrancea.