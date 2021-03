HARTA Cod galben de vreme rea in mai multe zona din tara. Ce regiuni vor fi afectate de ger, ninsori si viscol puternic

Cod Galben de vreme rea la munte

Conform ANM , "aria precipitatiilor se va extinde treptat, la inceput in regiunile vestice, nord-vestice, apoi si in centru si in nord-est. La munte vor predomina ninsorile si se va depune strat nou de zapada, iar in zonele mai joase de relief vor fi precipitatii sub forma de ninsoare, lapovita si trecator ploaie. Pe alocuri se va forma polei.Temporar vantul va avea intensificari in majoritatea regiunior, cu viteze mai mari in nordul Crisanei, Maramures, Transilvania, Moldova si Dobrogea, unde local vor fi rafale in general de 50...60 km/h, amplificand senzatia de frig".. Vremea va fi deosebit de rece in majoritatea regiunilor, pe alocuri geroasa in noaptea de joi spre vineri in sud.Din noaptea de vineri spre sambata (12/13 martie) si pe parcursul zilei de sambata (13 martie) vor fi precipitatii in cea mai mare parte a tarii, mai ales lapovita si ninsoare la munte si predominant ploi in zonele joase. Pe alocuri se va depune polei.Potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie, vineri, 12 martie, in Maramures, Muntii Apuseni si Carpatii Orientali se vor inregistra ninsori si viscol."In Maramures, precum si in Muntii Apuseni si in Carpatii Orientali va ninge in general moderat cantitativ si local se va depune strat de zapada mai consistent. La altitudini in general de peste 1500 m vantul va avea intensificari, temporar cu rafale de peste 80...90 km/h, ninsoarea va fi viscolita si zapada spulberata", au transmis meteorologii.