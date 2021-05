Cod galben de averse, descarcari electrice si intensificari ale vantului pentru patru judete

Potrivit meteorologilor, in judetul Prahova, in Filipestii de Padure, Aricestii Rahtivani, Filipestii de Targ, Targsoru Vechi, Floresti, Magureni, Poienarii Burchii, Sirna, Gorgota, Poiana Campina, Manesti, Cocorastii Colt, Provita de Jos, Tinosu, in judetul Giurgiu, in Bolintin-Vale, Floresti-Stoenesti, Ulmi, Gaiseni, Vanatorii Mici, Crevedia Mare, Joita, Sabareni, Cosoba, in judetul Ilfov, in Buftea, Peris, Balotesti, Snagov, Ciolpani, Corbeanca si in zona joasa a judetului Dambovita se vor semnala averse ce vor cumula 20-25 l/mp, izolat grindina de mici dimensiuni, descarcari electrice, intensificari de scurta durata ale vantului. Avertizarile de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioada de maximum sase ore, mentioneaza ANM