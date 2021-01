Cod galben de viscol in zonele montane din sase judete

Conform Administratiei Nationale de Meteorologie ( ANM ), pana la ora 10.00, in zona de munte a judetului Cluj, la o altitudine de peste 1.800 de metri, va ninge si vor fi intensificari ale vantului cu rafale de 60-70 km/h, viscolind ninsoarea si determinand scaderea vizibilitatii.De asemenea, pana la ora 9.00, fenomene similare se vor semnala in zonele montane, la altitudini de peste 1.800 de metri, si in judetele Suceava, Neamt, Arges, Prahova si Dambovita.Avertizarile de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioada de maximum sase ore, precizeaza ANM.