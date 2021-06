Ploi torentiale si vijelii in toata tara pana la ora 23. Vremea va fi mohorata si in Bucuresti

Astfel, pana la ora 23:00, instabilitatea atmosferica se va accentua si se va extinde astfel incat in toate regiunile tarii vor fi perioade cu vijelii, averse torentiale, descarcari electrice si grindina.In intervale scurte de timp cantitatile de apa vor depasi local 20 - 40 litri/mp.Potrivit ANM vremea va fi instabila si in Bucuresti pe parcursul zilei de sambata. Cerul va avea innorari si, mai ales dupa-amiaza si seara, vor fi perioade cu vijelii, intensificari ale vantului, grindina, averse torentiale si frecvente descarcari electrice. Cantitatile de apa vor fi de 10 - 20 litri/mp, iar in unele cartiere de peste 25 litri/mp. Temperatura maxima, mai scazuta decat in ziua precedenta, se va situa in jurul valorii de 30 de grade Celsius.