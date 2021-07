Cod portocaliu de ploi torentiale in 7 judete. Zonele vizate

Potrivit meteorologilor, in intervalul 5 iulie, ora 12:00 - 6 iulie, 10:00, va fi in vigoare un Cod portocaliu de vreme rea in judetele Tulcea, Constanta, Vaslui, Galati, Braila si in jumatatea de est a judetelor Ialomita si Calarasi. In zonele avertizate va ploua abundent si se vor acumula cantitati de apa de 40 - 50 l/mp si, izolat, de peste 60 - 80 l/mp.De asemenea, va fi valabil un Cod galben de ploi insemnate cantitativ, in perioada 5 iulie, ora 10:00 - 6 iulie, ora 12:00, in estul si sud-estul tarii, unde va ploua insemnat cantitativ si vor fi perioade cu manifestari de instabilitate atmosferica. Judetele ce se vor afla sub Cod galben sunt: Iasi, Neamt, Bacau, Vrancea, Buzau si in jumatatea de vest a judetelor Ialomita si Calarasi.Aversele vor avea si caracter torential, pe alocuri vor fi insotite de descarcari electrice si de intensificari de scurta durata ale vantului. In intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitatile de apa vor depasi 20 - 30 l/mp si pe arii restranse 40 - 50 l/mp.