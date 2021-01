Cod rosu de aer polar in Spania. MAE a emis o atentionare de calatorie pentru romani

Regiunile lovide de gerul napraznic

Cum se circula in Spania inghetata

Gerul a venit dupa mai multe zile in care a nins abundent. Autoritatile au transmis batranilor sa ramana in locuinte. Cel putin sapte persoane au murit din cauza vremii. Cele mai recente doua victime erau persoane fara adapost din Barcelona , transmite BBC Astfel, Agentia Meteorologica spaniola (AEMET) a emis o prognoza de temperaturi negative extreme pentru aceasta tara, astfel:- Cod rosu in comunitatile Castilla y Leon si Castilla la Mancha;- Cod portocaliu in comunitatile Madrid, Aragon si parte din Castilla la Mancha;- Cod galben in Insulele Baleare si Catalonia.Valul de frig se va extinde pana pe 13 ianuarie 2021 in aproape toata Peninsula, respectiv comunitatile Andaluzia, Cantabria, Catalonia, Extremadura, Galitia, Murcia, La Rioja si Comunitatea Valenciana, scrie Digi 24 Cu privire la zborurile operate de pe aeroportul Adolfo Suarez din Madrid, activitatea aeroportuara a fost reluata partial, in momentul de fata fiind utilizate doar doua terminale: T4 si T4s. Se recomanda pasagerilor contactarea companiilor aeriene pentru verificarea stadiului zborului.Pe fondul ninsorilor abundente provocate de furtuna Filomena pe teritoriul Regatului Spaniei, mai multe drumuri au fost blocate, circulandu-se cu dificultate. Directia Generala de Trafic a lansat o harta interactiva unde poate fi verificata starea drumurilor in timp real.Cetatenilor romani care urmeaza sa se deplaseze cu trenul li se recomanda verificarea starii calatoriilor lor, intrucat circulatia acestora este, de asemenea, afectata.Metroul din Madrid continua sa functioneze in conditii de normalitate in intreaga sa retea, cu exceptia Liniei L10 intre statiile Tribunal si Casa de Campo si a Liniei ML1 intre statiile Las Tablas si Virgen de Cortijo.Ministerul Afacerilor Externe recomanda consultarea in permanenta a informatiilor comunicate de autoritatile spaniole si respectarea cu strictete a recomandarilor acestora.De asemenea, se recomanda cetatenilor romani care se afla in zonele afectate ca, in caz de urgenta, sa apeleze numarul de urgenta 112. Totodata, cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numerele de telefon ale Sectiei Consulare ale Ambasadei Romanei la Madrid: +34917344004, apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCRS) si preluate de catre operatorii Call Center in regim de permanenta.De asemenea, cetatenii romani care se confrunta cu o situatie dificila, speciala, cu un caracter de urgenta, au la dispozitie si telefonul de permanenta al oficiului consular la Madrid: +34669362202.Citeste si: