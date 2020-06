Cod rosu de grindina, vijelii si ploi torentiale, in urmatoarea ora, in judetele Iasi si Bistrita-Nasaud. Cantitatile de apa vor ajunge la 40 de litri pe metru patrat

Ziare.

com

Potrivit meteorologilor, este cod rosu in judeul Iasi, in localitatile Sipote, Vladeni si Gropnita."Se vor semnala grindina de mari dimensiuni, vijelie, averse torentiale ce vor cumula 35...45 l/mp, frecvente descarcari electrice", a transmis ANM De asemenea, este cod rosu in localitatile Tiha Bargaului si Bistrita Bargaului din judetul Bistrita-Nasaud."In ultimele 3 ore, in zona avertizata s-au cumulat 60...80 l/mp", a mai precizat ANM.De asemenea, este cod portocaliude vreme rea in mai multe localitati din judetele Iasi, Botosani, Bistrita-Nasaud, Maramures si Satu Mare.Intreaga tara este, de altfel, sub incidenta unei avertizari cod galben de reme rea, pana luni la ora 10.00.