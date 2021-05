Cod rosu de ploi puternice si inundatii. Ce zone sunt vizate

cod rosu

Iad - bazin superior amonte Ac. Lesu,

Dragan - bazin superior amonte Ac. Dragan (afluenti ai Crisului Repede),

Crisul Negru - bazin amonte S.H. Beius si afluentii aferenti sectorului aval S.H. Beius - amonte confluenta cu raul Valea Rosie, Valea Rosie, judetele: Bihor si Cluj.

Fenomenele hidrologice periculoase se pot produce cu probabilitate si intensitate mai mare pe unele rauri mici din bazinele hidrografice: Crisul Negru - bazin amonte S.H. Sustiu, Crisul Negru - afluentii de dreapta aferenti sectorului aval S.H. Sustiu - amonte confluenta cu raul Valea Rosie.

Meteorologii ANM au emis marti, 18 mai, un cod rosu de ploi valabil pana la ora 12.00 in mai multe zone ale judetului Bihor. Localitatile vizate suntPotrivit specialistilor, se vor inregistra averse importante cantitativ care vor acumula intre 25 si 35 l/mp.In ultimele 6 ore in zona s-au cumulat in jur de 65 l/mp, iar in ultimele 12 ore, in jur de 100 l/mp.Hidrologii au emis si un cod rosu de inundatii in judetul Bihor. Avertizarea este valabila in intervalul 18.05.2021 ora 09:55 - 18.05.2021 ora 16:00.Ca urmare a precipitatiilor inregistrate, celor prognozate si propagarii, se vor produce in continuare scurgeri importante pe versanti, torenti, paraie, viituri rapide pe raurile mici cu posibile efecte severe de inundatii locale si cresteri importante de debite si niveluri cu depasiri ale COTELOR DE PERICOL pe raurile din bazinele hidrografice: