Cum va fi vremea de Craciun. Anuntul facut de meteorologi cu privire la temperaturile "neobisnuite" care vor fi inregistrate de Sarbatori

"Ziua, valorile termice urca pana la 7-8 grade. Cerul va continua sa fie acoperit de nori in cea mai mare parte din tara. De Sarbatori, e posibil sa asistam la o crestere a valorilor termice pe fondul unei circulatii a aerului mai alerte si apare si soarele. Exista probabilitatea sa fie si precipitatii de Craciun ", a anuntat Gabriela Bancila, director Meteorologie Operationala in cadrul ANM Conform reprezentantei ANM, intr-o declaratie facuta pentru Realitatea Plus, "exista un trend al cresterii temperaturii medii globale. Ceea ce se intampla azi, maine, intr-o anumita parte a globului nu poate fi pus neaparat pe seama incalzirii globale. Statistic vorbind, in decembrie, in tara noastra, in ultimii 10-20 de ani, nu s-a remarcat sa fi o luna bogata in precipitatii sub forma de ninsoare. In ianuarte, dupa anii 2000, am asistat la ierni foarte severe, sub forma de precipitatii. Acum, frecventa aparitiei ninsorilor este una mai redusa".