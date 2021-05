PROGNOZA METEO. Cum va fi vremea in luna mai. Ce schimbari bruste de temperatura ne asteapta in urmatoarea perioada

"Aceste modificari bruste ale vremii se produc din cauza pozitiei centrilor barici de pe continentul european, tara noastra fiind influentata fie de cicloni mediteraneeni sau de dorsala anticiclonului azoric, fie de maximul barometric est-european sau, mai rar, chiar de anticiclonul nord-african", se mentioneaza in caracterizarea climatica a lunii mai, publicata de ANM Valorile termice vor fi mai coborate decat cele specifice pentru acest interval in jumatatea nordica a tarii, dar mai ales in extremitatea de nord, iar in rest vor fi apropiate de cele normale pentru aceasta perioada. Precipitatiile vor fi putine in toate regiunile, dar mai ales in cele montane.Temperaturile medii ale aerului vor fi mai ridicate decat cele normale pentru aceasta saptamana in jumatatea nord-vestica a tarii, iar in rest vor fi apropiate de cele specifice pentru acest interval. Cantitatile de precipitatii vor fi deficitare in toate regiunile, dar mai ales in zonele montane.Temperatura medie a aerului va avea valori apropiate de cele normale pentru acest interval, posibil usor mai coborate, local, in regiunile nordice si estice. Regimul pluviometric estimat pentru aceasta saptamana va avea o tendinta usor deficitara, in cea mai mare parte a tarii.Valorile termice se vor situa in jurul celor specifice pentru acest interval, pe intreg teritoriul Romaniei. Cantitatile de precipitatii vor fi deficitare in cea mai mare parte a tarii, dar mai ales in jumatatea vestica a acesteia.