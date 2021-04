Vreme urata in toata tara. La ce sa ne asteptam in urmatoarea perioada

Vreme deosebit de rece in Capitala

O avertizare meteo de vreme rea este in vigoare de marti, ora 16:00, pana vineri dimineata la ora 10:00. Administratia Nationala de Meteorologie anunta ca in acest interval se vor semnala precipitatii moderate cantitativ, intensificari ale vantului si vreme deosebit de rece.In toata tara vor fi precipitatii moderate cantitativ - local 15...25 l/mp si izolat, indeosebi in nord-vest si centru, 30...40 l/mp.Din dupa-amiaza zilei de marti, 13 aprilie, si pana in seara zilei de miercuri, 14 aprilie, vor fi mai ales averse de ploaie, izolat insotite de descarcari electrice.In Transilvania si in Maramures vor fi ploi, dar si perioade cu lapovita si ninsoare (cu precadere in noaptea de miercuri spre joi si in cea de joi spre vineri) pe alocuri si temporar cu depunere de strat de zapada.Trecator, precipitatii mixte se vor semnala si in zonele deluroase din restul teritoriului.La munte treptat vor predomina ninsorile, se va depune strat de zapada local consistent si in special la altitudini de peste 1.500 de metri in Carpatii Meridionali si de Curbura, rafalele vor depasi 70...80 km/h si va fi viscol.Intensificari temporare ale vantului, cu viteze in general de 45...55 km/h, vor fi in majoritatea regiunilor, indeosebi in sud si sud-est, cu pana la 60...65 km/h in Oltenia, amplificand senzatia de rece.Valorile termice diurne ce se vor inregistra miercuri si joi vor caracteriza o vreme deosebit de rece pentru mijlocul lunii aprilie.De asemenea, ANM a emis o prognoza meteo speciala pentru Bucuresti In intervalul 13 aprilie, ora 16:00 - 14 aprilie, ora 10:00, innorarile se vor accentuat treptat, iar in cursul noptii de marti spre miercuri si la inceputul zilei de miercuri, vor fi averse, posibil insotite si de descarcari electrice. Vantul va sufla slab si moderat. Temperatura minima va fi de 7...8 grade.In intervalul 14 aprilie, ora 10:00 - 16 aprilie, ora 10:00, vremea va deveni deosebit de rece pe parcursul zilelor de miercuri si joi, cand se vor inregistra valori termice maxime de 11...13 grade. Cerul va fi temporar noros si vor fi conditii de ploaie de scurta durata. Vantul va sufla moderat, temporar cu intensificari, cu rafale de 40...45 km/h. Temperaturile minime vor fi de 3...4 grade.Meteorologii au anuntat si cum va fi vremea in minivacanta de Paste si 1 Mai