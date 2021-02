Cum va fi vremea pana pe 8 martie. Meteorologii prognozeaza un februarie mai rece decat in mod obisnuit

Valorile termice vor fi mai ridicate, decat cele specifice pentru aceasta perioada, in regiunile sudice si sud-estice, dar si mai coborate in extremitatea de nord-est, iar in rest vor fi in general apropiate de cele normale pentru acest interval.Regimul pluviometric va fi excedentar in acelasi interval in regiunile intracarpatice, dar mai ales in cele nord-vestice, iar in rest va fi apropiat de cel normal pentru aceasta saptamana.In temperaturile medii ale aerului se vor situa sub cele normale pentru acest interval, pe intreg teritoriul Romaniei, dar cu o abatere termica negativa mai accentuata in nord-est.Cantitatile de precipitatii estimate pentru aceasta perioada vor fi in general apropiate de cele normale pentru acest interval, cu posibilitatea unui deficit local in regiunile nordice.In, temperatura medie a aerului va avea valori sub cele normale pentru aceasta perioada, in toate regiunile, dar mai ales in cele nord-estice.Regimul pluviometric estimat pentru aceasta saptamana va fi in general apropiat de cel normal pentru acest interval, la nivelul intregii tari.In valorile termice se vor situa sub cele specifice acestei perioade, in toate regiunile. Cantitatile de precipitatii vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, la nivelul intregii tari.