Vremea se raceste brusc in mai multe regiuni ale tarii. Meteorologi avertizeaza ca ne asteapta zile de iarna, in martie

"Tara va fi traversata de un front atmosferic rece"

La Baile Herculane, termometrele au urcat pana la 18 grade, iar in Bucuresti si Calarasi au aratat 15 grade. Vremea insa se schimba. Chiar din aceasta seara revin ploile si temperaturile incep sa scada. Ultima zi de februarie va fi una de iarna adevarata.In Capitala sunt ploi torentiale . Vremea s-a racit si in alte zone, iar la aceasta ora sunt in vigoare atentionari ale meteorologilor pentru Constanta si Tulcea."Tara va fi traversata de un front atmosferic rece , care va afecta mai ales nordul si estul teritoriului. Maximele nu vor mai depasi 4-6 grade in nordul Moldovei, cea care va simti prima racirea despre care vorbim", arata meteorologii.In jumatatea de nord a tarii, temperaturile maxime vor fi de 10-12 grade. In sud, chiar daca vor fi valori mai coborate decat ieri, inca vor mai fi 16-18 grade in Oltenia si Muntenia. Vantul va afecta toate regiunile tarii . Vom avea un inceput de martie cu un aspect de sfarsit de iarna.