În România, decesele cauzate de temperaturile ridicate au crescut cu 25%. Climatologii avertizează că vor fi multe zile cu temperaturi de peste 50 de grade

Numărul zilelor extrem de călduroase, în care temperatura atinge 50 de grade Celsius, aproape s-a dublat în ultimele trei decenii, potrivit unei analize făcute de BBC. În plus, astfel de maxime termice se înregistrează acum în mai multe zone ale lumii decât înainte. Între 1980 și 2009, temperaturile au trecut de 50 de grade Celsius, în medie, în aproximativ 14 zile din an. Între 2010 şi 2019, s-au înregistrat în 26 de zile pe an. După o vară în care în Europa şi Canada mercurul termometrelor a urcat spre 48-49 de grade, climatologii avertizează că în curând ar putea trece şi de 50.

Ne confruntăm cu aceste valuri de căldură pentru că am pus dioxid de carbon și alte gaze cu efect de seră în atmosferă, și în felul acesta am crescut temperatura medie globală, a spus Bogdan Antonescu, expert în fenomene meteo extreme, pentru Digi 24.

Este normal ca atunci când ai o creștere cu 1,1 grade, cum avem în prezent, tot ce înseamnă temperaturi extreme să apară mai frecvent.

Valurile de căldură sau situațiile cu temperaturi extreme vor fi din ce în ce mai frecvente în viitor. Sunt deja mai fecvente, mai intense și ne așteptăm ca în viitor să fie și mai frecvente. Ca să dau un exemplu, un eveniment care apărea o dată la zece ani, perioada 1850 – 1900, o să apară de nouă ori mai mult în cazul în care avem o creștere a temperaturii medii globale cu 4 grade Celsius, ceea ce este foarte mult, sau de o creștere de 3 ori, 4 ori mai mult pentru o creștere pe care o avem în prezent.

Avem deja din ce în ce mai multe zile în care sunt doborâte recorduri.

Tot mai mulți români mor din cauza temperaturilor extreme

Problema cea mai mare cu valurile de căldură și cu temperaturile extreme este că ele au efect direct asupra sănătății. Un studiu arată că la nivel global a crescut cu 37% numărul de decese cauzate de căldură.

În România, cazurile în care avem decese cauzate de temperaturile ridicate au crescut cu 25%. Deci 25% mai multe decese cauzate de schimbările climatice. Asta înseamnă 100 de decese în București, undeva între 10, 12 decese în Iași, Cluj sau Timișoara.

Ads