Fenomene meteo extreme in Grecia. Ministerul Afacerilor Externe a emis o avertizare pentru romanii care isi planuiesc vacanta

Luni, 7 iunie 2021: regiunile Macedonia, Tracia, in principal dupa-amiaza si seara;

Marti, 8 iunie 2021: regiunile Macedonia, Tracia, Epir, Tesalia, la pranz si dupa-amiaza;

Miercuri, 9 iunie 2021: zona continentala a Greciei, fenomenele urmand a fi deosebit de intense in regiunea Peloponez.

Potrivit MAE sunt vizateurmatoareleregiuni si perioade: Frontul depresionar isi va face simtita prezenta incepand cu ziua de luni (7 iunie 2021) in nord, urmand a se extinde in centrul tarii marti (8 iunie 2021) si pe aproape intreg teritoriul elen, miercuri (9 iunie 2021). In acest context, autoritatile elene recomanda evitarea iesirii pe mare cu ambarcatiuni de agrement in acest interval", a transmis MAE.MAE reaminteste ca cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numerele de telefon ale Ambasadei Romaniei la Atena: +302106774035 si Consulatului General al Romaniei de la Salonic: +302310340088, apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCRS) si preluate de catre operatorii Call Center, in regim de permanenta.De asemenea, cetatenii romani care se confrunta cu o situatie dificila, speciala, cu un caracter de urgenta, au la dispozitie si telefonul de permanenta al misiunii diplomatice a Romaniei in Republica Elena: +306978996222 si al Consulatului General al Romaniei de la Salonic: +306946049076.