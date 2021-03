FOTO Doua avioane ROMBAC, fabricate pe vremea lui Ceausescu, clasate in patrimoniul national la categoria "tezaur"

Ordinul Ministrului Culturii a fost emis in 11 februarie 2021. "Sunt bucuros ca primele dosare de clasare pe care le-am facut, in calitate de expert acreditat, au fost incununate de succes. Multumesc frumos tuturor celor care au sprijinit acest demers", a transmis expertul Sorin Turturica.Avionul ROMBAC YR-BRE a operat primul zbor pe 27 martie 1986 si a intrat in flota ROMAVIA. A fost inchiriat catre Aero Asia, revenind apoi in flota Romavia. In prezent se afla pe aeroportul Henri Coanda (OTP) din anul 2010.YR-BRI a fost ultimul ROMBAC 1-11 construit vreodata. A efectuat primul zbor in aprilie 1989, intrand apoi in serviciul ROMAVIA. Ulterior, YR-BRI a fost inchiriat catre companii precum Citylink Airaways, Aero Asia, Air Memphis si Aerotrans Airlines. YR-BRI se afla TOT pe platforma aeroportului Otopeni alaturi de YR-BRE.ROMBAC 1-11 (sau Rombac One-Eleven) este primul avion de pasageri cu reactie produs in Romania. A fost construit la Intreprinderea de Avioane Bucuresti , dupa licenta avionului englez mediu curier BAC 1-11⁠(en), avion proiectat la inceputul anilor '60 si produs intre anii 1963-1982 de compania British Aircraft Corporation.Foto: Facebook / Sorin TurturicaPrimul avion (YR-BRA) a fost terminat in luna august 1982 si a fost prezentat presei si oficialitatilor romane la 27 august 1982. Primul zbor oficial de prezentare al acestui avion in fata conducerii statului a fost executat la 20 septembrie 1982, pe aeroportul Baneasa.Zborul inaugural cu pasageri al avionului ROMBAC 1-11 a avut loc la 28 ianuarie 1983, pe ruta Bucuresti-Timisoara, iar prima cursa externa a acestui aparat fiind efectuata la 23 martie 1983 pe ruta Bucuresti-Londra.Inainte de 1989, Intreprinderea de Avioane Bucuresti, actuala Romaero Baneasa, a construit 9 aparate de acest tip (plus doua neterminate), fiind singurul avion comercial cu reactie din Europa comunista, cu exceptia URSS. Toate au fost cumparate de Tarom si Romavia, ulterior fiind operate si de catre alte companii. Proiectul ROMBAC prevedea a fi construite un numar total de 80 de avioane.Aparatul ROMBAC 1-11 este un avion echipat cu doua turboventilatoare cu dublu flux Rolls-Royce Spey Mk 512-14DW, produse sub licenta la Turbomecanica Bucuresti, capabile de o forta de impingere de circa 6.000 kgf. Are o greutate maxima de 47.400 kgf la decolare si poate transporta cu viteza de 870 km/h maximum 119 pasageri cu un echipaj de doi piloti pe o distanta maxima de 3.500 km.A fost construit in versiunea 1-11-560 (de 119 locuri), corespunzand variantei BAC One-Eleven 500. O a doua versiune, 1-11-495 (de 89 locuri), corespunzand variantei BAC One-Eleven 475, a fost, de asemenea, planificata, dar nu mai fost produsa.