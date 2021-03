Frig si ninsori pana joi dimineata, in Bucuresti. Meteorologii au actualizat codul galben pentru zonele sudice

Cod galben de ninsori

Vremea va fi deosebit de rece, anunta meteorologii . In urmatoarele ore va mai ninge slab cantitativ (pana spre ora 06), iar la incetarea ninsorii, stratul de zapada va avea grosimi variabile cuprinse intre 10 si 18 cm. Vantul va sufla slab si moderat.Temperatura minima va fi de -3/-2 grade.Vremea se va mentine deosebit de rece si pe parcursul zilei de joi (11 martie) si in special in cursul noptii de joi spre vineri (11/12 martie), cand temperatura minima va fi de -8/-6 grade, mai scazuta in zona preoraseneasca.Vremea va fi deosebit de rece pe parcursul zilelor de miercuri si joi cu precadere in regiunile sudice, unde valorile termice vor fi cu 8 -10 grade mai scazute decat mediile multianuale, iar in noptile de miercuri spre joi (10/11 martie) si joi spre vineri (11/12 martie) in majoritatea regiunilor, scrie Digi 24 Meteorologii au emis si o alerta Cod galben valabil pana joi ora 6:00, anuntand in cea mai mare parte a Olteniei si Munteniei, precum si in Carpatii Meridionali si de Curbura ninsori insemnate cantitativ (15 -20 l/mp) si un nou strat de zapada, local consistent.Codul galben vizeaza Bucurestiul si judetele Valcea, Dolj, Olt, Arges, Teleorman, Dambovita, Giurgiu, Calarasi, Ilfov, Buzau, Ialomita si Prahova.