Pana cand va mai fi frig in Romania. Directorul ANM: "Primavara din acest an este una capricioasa"

"Avem o primavara capricioasa, cu o luna martie cu alternante de perioade foarte calduroase, urmate de zile mai reci si umede. La acest moment, din punct de vedere agrometeorologic, stam mai bine in ceea ce priveste rezerva de apa din sol, fata de perioada similara a anului anterior.Pana in prezent, avem o cantitate medie, de la 1 septembrie, de 354,1 litri/mp, fata de 236,1 litri/mp. Cel putin pentru zonele din jumatatea sudica si sud-estica a tarii, acolo unde seceta in anul agricol anterior a fost una extrema, situatia este acum foarte mult imbunatatita", a spus Mateescu.Din punct de vedere meteorologic, seful ANM a subliniat ca regimul termic va ramane rece pana vineri, iar dupa acest interval maximele vor ajunge si la 15 - 16 grade, inclusiv in regiunile extra-carpatice."Pana vineri, contam pe o vreme mai rece decat in mod obisnuit, cu valori de temperatura la nivelul maximelor ce nu vor depasi 8 - 9 grade Celsius. De asemenea, vor fi nopti si dimineti cu valori de temperatura preponderent negative. Din punct de vedere termic, sfarsitul de saptamana aduce temperaturi in crestere de la o zi la alta, cu maxime care pot depasi 15 - 16 grade Celsius si in regiunile extra-carpatice", a subliniat directorul general al ANM.La ora actuala, Romania se afla sub o informare de precipitatii, intensificari ale vantului si vreme rece, valabila pana marti dimineata la nivelul intregii tari.Astfel, pana marti, la ora 10:00, aria precipitatiilor moderate cantitativ (15 - 20 l/mp) va cuprinde treptat sudul si sud-estul tarii, unde vor fi ploi, lapovita, dar si perioade cu ninsoare. In Carpatii Meridionali si de Curbura va ninge si se va depune strat nou de zapada peste cel foarte consistent depus anterior.De asemenea, precipitatii, slabe cantitativ, predominant sub forma de ninsoare se vor semnala pe arii restranse in Transilvania si in restul zonei montane, iar vantul va prezenta intensificari locale si temporare in special in Dobrogea si in Muntenia, precum si la munte, cu viteze in general de 40 - 50 km/h.Vremea va fi deosebit de rece in cea mai mare parte a tarii si pe parcursul zilei de luni in regiunile sudice si sud-estice valorile termice vor fi cu 10 grade mai scazute fata de mediile climatologice ale perioadei.Meteorologii precizeaza ca, pana vineri (26 martie), vremea se va mentine deosebit de rece, cu temperaturi preponderent negative pe timpul noptilor si diminetilor.Totodata, pe parcursul zilelor de marti (23 martie) si miercuri (24 martie), vantul va prezenta intensificari sustinute in jumatatea estica si la munte, asociate temporar cu ninsori slabe, spulberand zapada.Meteorologii au emis duminica, 21 martie, o noua avertizare de vreme rea si spun ca temperaturile vor fi preponderent negative in urmatoarele zile pe timpul noptilor si diminetilor Potrivit prognozei meteo emise duminica, 21 martie, in intervalul 21 martie, ora 23.00 - 23 martie, ora 10.00, precipitatiile vor fi moderate cantitativ, local cu intensificari ale vantului, iar vremea va fi deosebit de rece.