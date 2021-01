Ger naprasnic in Bucuresti. Temperaturile vor scadea dramatic

Potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie ( ANM ), care a emis vineri, 15 ianuarie, o prognoza speciala pentru Bucuresti vremea va fi deosebit de rece, geroasa pe parcursul noptilor si al diminetilor.Atentionarea intra in vigoare in noaptea de vineri spre sambata, la ora 2.00.Vor fi temperaturi minime care se vor incadra, in general, intre -12 si -8 grade, mai coborate in zona preoraseneasca, sub -14 grade.Maximele din timpul zilei vor fi negative pana in 20 ianuarie, cand expira atentionarea.Temperaturile maxime vor fi cuprinse, in general, intre -4 si -2 grade. Local se va semnala ghetus.CITESTE SI: