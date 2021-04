Harta recordurilor negative de temperatura in Europa. Cel mai friguros loc de pe continent in dimineata zilei de 8 aprilie

Cele mai scazute temperaturi

Situatia in Romania

Situatia este atipica. Desi dupa mijlocul lunii martie s-au inregistrat peste 25 de grade Celsius cu plus in mai multe locuri din Europa Centrala, valul de frig a cuprins Europa la nici zece zile mai tarziu.Slovenia a doborat miercuri, 7 aprilie, recordul pentru cea mai scazuta temperature din luna aprilie. La statia meteo Nova vas na Blokah au fost -20,6 grade. Tot in Slovenia s-au inregistrat in mai multe locuri, luna aceasta, - 15 grade Celsius, lucru care nu s-a mai intamplat in istoria recenta a tarii.Un alt record pentru aprilie a fost doborat si in orasul Gospic, din Croatia, unde au fost -12 grade.La Jungfraujoch, Elvetia, locul din Alpi unde se afla cea mai inalta gara europeana, atat miercuri, cat si joi, au fost -26 de grade.In Alpii Italieni au fost -27 de grade miercuri dimineata si -25 in Alpii elvetieni si austrieci, marti dimineata.Marti, 6 aprilie, temperaturile au scazut sub 0 grade in mai multe locuri din tara, inclusiv in Sud. La Varful Omu au fost -11 grade, iar la Miercurea Ciuc -6,2. Mai mult, a nins in mai multe orase din Romania, fenomen care a persistat pana in jurul pranzului in Transilvania si Ardeal.