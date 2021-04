Hruba din Vrancea unde Nicolae Vacaroiu a tinut o sedinta de guvern. Ce sampanie celebra se pastreaza astazi in ea

Legendele spun ca Dealul Crucii, din vecinatatea orasului Panciu, a fost capitala vechii Tracii, iar locuitorii ei au construit o retea de tuneluri in scop de aparare. Studiile cercetatorilor pentru confirmarea istorica a acestei ipoteze nu au mai continuat dupa 1990, dar cert este ca s-au descoperit o serie de galerii care legau aceasta zona de Magura Odobestilor.In aceste galerii se pastra vinul, iar marturii despre ele avem din perioada domnitorului Stefan cel Mare, care se spune ca isi sarbatorea aici victoriile uneori, alaturi de ostenii lui. Desi sunt atestate documentar la sfarsitul secolului al XVII-lea, hrubele sunt asociate numelui lui Stefan cel Mare, pe portile de intrare in galerii fiind gravat portretul domnitorului."Infometat si insetat dupa un razboi, domnitorul s-a oprit la hrube unde i-a cerut unei batrane ceva de mancare si de baut. Femeia i-a adus un vin rosu care, desi era foarte savuros, nu avea nicio denumire. Atunci, Stefan cel Mare a hotarat ca vinul sa fie cunoscut sub numele de Babeasca Veche", este una din legendele care circula despre hrubele din Panciu.In timpul Primului Razboi Mondial pivnitele de la Panciu au servit ca depozite de munitie, fiind bombardate. Cu toate acestea, ele au fost redescoperite si puse in valoare.Chiar daca au fost bombardate si acoperite cu pamant, ulterior au fost redescoperite si puse in valoare, iar in anul 1949 s-a realizat electrificarea lor. Construite sub forma de tuneluri, acestea sunt alcatuite dintr-un culoar principal din care se ramifica nu mai putin de 36 de galerii laterale.Ulterior, ele au fost transformate in spatii pentru pastrarea vinurilor. Abia in 1968 hrubele au fost populate cu butelii de sampanie, fiind un loc foarte bun pentru invechire. In anii buni, aici au fost pastrate aproximativ 200.000 de sticle de sampanie fabricate de cunoscuta firma Veritas Panciu.Din 1997, hrubele au fost declarate obiectiv de patrimoniu national. Au reprezentat si un punct de atractie important, fiind declarate monument istoric. Cea mai mare afluenta de turisti a a fost in anul 2005, cand hrubele au fost vizitate de peste 6.000 de persoane. In pivnitele de la Panciu a avut loc chiar si o sedinta a Guvernului Vacaroiu, cu participarea a 12 ministri.Astazi, celebra sampanie de Panciu este in suferinta, dupa ce societatea care administreaza istoricele hrube este in faliment.