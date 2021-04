Iarna la mijlocul lui aprilie. Imagini superbe din Pasul Gutai si de la Vf. Omu

Directia Regionala de Drumuri si Poduri Cluj anunta ca s-a actionat cu lama si material antiderapant pe DN 18, in zona Pasul Gutai si Pasul Prislop, din judetul Maramures.DRDP a publicat pe pagina sa de Facebook si cateva imagini cu zapada care a imbracat soseaua si arborii de pe marginea drumului.A nins si la altitudini mari. Ghidul montan Sergiu Olteanu a postat pe pagina Statia Meteorologica Vf. Omu o serie de fotografii care surprind atmosfera din zona.https://upload.ziare.com/adminx/index.php?locator=amvc_items.Edit&page=0&id=2510190&showResource=1Pentru vineri, 16 aprilie, meteorologii ANM anunta ca temperaturile minime se vor situa intre -2 si 6 grade. Cerul va fi variabil, cu innorari si precipitatii local in vest, nord si centru si izolat in restul teritoriului.Precipitatiile vor fi sub forma de ninsoare in zonele montane, mixte in Transilvania si in Maramures si mai ales ploaie in celelalte regiuni. Vantul va avea intensificari temporare la munte, cu rafale de 60...80 km/h la altitudini mari, viscolind sau spulberand zapada, dar trecator si cu viteze mai mici si in sud si sud-est. Pe suprafete mici se va produce bruma.