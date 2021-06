Invazie de buburuze pe plajele la malul marii. Turistii sunt deranjati de insecte VIDEO

Potrivit ct100.ro, cele mai multe s-au adunat in centrul statiunii in ravenele formate de valuri de-a lungul plajei. Biologii spun ca, pe fondul caldurii, s-au inmultit afidele, care sunt hrana de baza a buburuzelor, astfel ca si aceste insecte au proliferat. Doar frigul le poate face sa dispara."De ce apar in aceasta perioada? Ar fi trebuit sa apara mai devreme. Oricum sunt termofile, devin active atunci cand este foarte cald. Frigul care a fost le-a tinut putin blocate, iar acum s-a incalzit si au evoluat exploziv. Este interesant ca aceste buburuze pe care le vedem noi pe plaje sunt pur si simplu iesite la a-si consuma sansa vietii si pleaca in toate directiile. Sa-si gaseasca perechea, sa-si gaseasca un mediu in care se gasesc aceste afide", a declarat biologul Adrian Bilba, potrivit sursei citate.Specialistii cred ca invazia va mai dura cateva zile pentru ca prognoza meteo arata in continuare temperaturi diurne foarte ridicate.