Meteorologii au anuntat care o sa fie cea mai calduroasa luna din an. Fenomenele meteo extreme, tot mai frecvente in Romania

Specialistii ANM sustin ca, in luna iulie, asupra partii de sud-est a Europei actioneaza, relativ frecvent, dorsala anticiclonului Azoric, talvegul zonei depresionare din sud-vestul Asiei si, uneori, dorsala anticiclonului Nord-African. "Ca o conscienta directa a acestor modificari in distributia circulatiei aerului deasupra tarii noastre, valorile medii ale temperaturii lunii iulie inregistreaza o crestere cu 1-3 grade Celsius fata de luna iunie", explica ANM. Din datele inregistrate in perioada 1961 - 2020 la statiile meteorologice din reteaua ANM, temperatura medie lunara multianuala depaseste 22 de grade Celsius in Campia Romana si in Dobrogea, iar in estul si centrul Moldovei, in zonele deluroase ale Olteniei si Munteniei, in Campia Vestica, in dealurile din Banat si Crisana si in Culoarul Muresului, valorile sunt cuprinse intre 20 - 22 de grade Celsius.Valori medii de temperatura cuprinse intre 16 si 18 grade se regasesc in Transilvania, Maramures, Bucovina, dar si in Subcarpati. In zona montana joasa si in depresiunile intra-montane, aceste valori se situeaza intre 12 si 16 grade Celsius. La altitudini de peste 1.700 de metri, mediile de temperatura din luna iulie variaza intre 8 si 12 grade Celsius si doar pe culmile inalte ale Carpatilor Meridionali, la peste 2.500 de metri altitudine, se inregistreaza temperaturi medii sub 8 grade Celsius.Temperatura maxima absoluta a lunii iulie este 44,3 grade Celsius, aceasta fiind inregistrata la Calafat, in data de 24 iulie 2007. In aceeasi zi, temperaturi maxime mai mari sau egale cu 44 de grade Celsius s-au inregistrat si la statiile meteorologice: Bechet (44,2 grade Celsius), Bailesti si Moldova Veche (44 grade Celsius). De altfel, in a treia decada a lunii iulie 2007, la 43 statii meteorologice s-au inregistrat valori de temperatura de 40 de grade Celsius, iar la 96 de statii meteorologice a fost depasita temperatura maxima absoluta a lunii.In Bucuresti , valoarea maxima absoluta a lunii iulie se ridica la 42,4 grade Celsius si a fost inregistrata in data de 5 iulie 2000, la statia meteorologica Bucuresti - Filaret. In aceeasi zi au fost inregistrate si maximele absolute la statiile meteorologice Bucuresti - Baneasa (42,2 grade Celsius) si Bucuresti - Afumati, de 41,1 grade Celsius, aceasta valoare fiind atinsa si in data de 24 iulie 2007. Ani in care s-au inregistrat temperaturi maxime absolute mari in luna iulie, majoritatea peste 35 de grade Celsius, au fost: 2007, 2000, 1988, 1987 etc."Printre anii cu cele mai calde luni iulie sunt: 2012, 2007, 2015, 2002", spun meteorologii.In ceea ce priveste temperatura minima absoluta a lunii iulie, aceasta este de minus 8 grade Celsius si a fost inregistrata la statia meteorologica Vf. Omu, in data de 6 iulie 1933.La Bucuresti, minima absoluta a lunii iulie este 7,4 grade Celsius, inregistrata in data de 15 iulie 1993, la statia meteorologica Bucuresti - Baneasa. La Bucuresti - Filaret, minima absoluta este 7,8 grade Celsius, inregistrata in data de 1 iulie 1896, iar la Bucuresti - Afumati, de 7,9 grade Celsius, inregistrata in 9 iulie 1962.In aceasta luna, valori ale temperaturii minime a aerului sub zero grade Celsius se inregistreaza, in general, doar in zona montana si in depresiunile intra-montane.Ani in care s-au inregistrat temperaturi minime absolute scazute, in iulie, majoritatea sub 10 grade Celsius, au fost: 1996, 1993, 1989, 1984 etc., dar luni iulie foarte reci in Romania au mai fost si in anii 1979, 1984, 1978, 1969.Potrivit ANM, cantitatile de precipitatii din iulie inregistreaza o scadere fata de cele din mai si iunie. Din datele inregistrate in perioada 1961 - 2020, la statiile meteorologice din reteaua nationala, se constata ca precipitatiile medii multianuale (1961 - 2020) din aceasta luna sunt mai mici de 50 mm in estul Dobrogei si al Campiei Romane si in Delta Dunarii.Cantitati de precipitatii cuprinse intre 50 - 75 mm, in medie, se inregistreaza in Campia Romana, Culoarul Muresului, Campia Vestica, dealurile din Banat, in centrul si in sudul Moldovei.Precipitatiile medii multianuale se situeaza in intervalul 75 - 100 mm in zonele de deal si podis din nordul Moldovei, Munteniei, Olteniei si in Transilvania. In zonele subcarpatice si in zonele montane joase, mediile de precipitatii sunt cuprinse intre 100 mm si 125 mm. In zona montana inalta din Carpatii Meridionali, Occidentali si din nordul Carpatilor Orientali acestea depasesc 125 - 150 mm.Cantitatea maxima absoluta de precipitatii din iulie este 519,1 mm si a fost inregistrata la Stana de Vale, in anul 1980."La Bucuresti, cantitatea lunara maxima absoluta de precipitatii din iulie este de 221,6 mm, inregistrata la Bucuresti-Baneasa, in anul 1991. In acelasi an s-a inregistrat si maxima absoluta la Bucuresti-Filaret, 212,0 mm. Anul 1991 a fost un an ploios, fiind pe primul loc in topul anilor cei mai ploiosi din perioada 1961-2020. La 50 de statii meteorologice, in acel an, s-a inregistrat maxima absoluta a cantitatii totale de precipitatii a statiei, din iulie. Cantitati lunare de precipitatii mari, maxime absolute ale statiilor, au mai fost inregistrate in anii: 1969, 1975, 2005 etc", arata ANM.Cativa ani in care s-au inregistrat precipitatii abundente in luna iulie, multe dintre valori fiind maxime absolute ale statiilor au fost: 1991, 2005, 1975, 2014 etc, iar ani cu luni iulie secetoase sunt: 1989, 2015, 1995 si 1985. Cantitatea maxima absoluta de precipitatii cazuta in 24 de ore, din iulie, este 224 mm si a fost inregistrata la Dr. Tr. Severin, in data de 12 iulie 1999.In Capitala, cantitatea maxima absoluta de precipitatii cazuta in 24 de ore, din iulie, este 109,1 mm si a fost inregistrata la statia meteorologica Bucuresti-Baneasa, in data de 15 iulie 1954. In aceeasi zi a fost inregistrata si maxima absoluta de precipitatii in 24 de ore la Bucuresti - Afumati, 85,7 mm. Anul 1991 a fost caracterizat si de cantitati de precipitatii mari cazute in 24 de ore, la 27 de statii meteorologice inregistrandu-se maxime absolute ale parametrului, acestea fiind peste 45 mm.Potrivit sursei citate, anii 1969, 1975 si 2005 s-au remarcat si prin valori mari ale cantitati de precipitatii maxime in 24 de ore.Recent, directorul general al ANM, Elena Mateescu, a declarat ca Romania va avea parte de o perioada de seceta in cea de-a doua parte a verii. "Luna iunie ne-a dovedit din plin ca trecem de la inundatii la canicula si cu siguranta vom vorbi din nou si despre seceta in a doua parte a verii, dupa un an anterior excesiv de secetos", a afirmat Mateescu, in cadrul unei conferinte despre problemele de mediu din Romania.Oficialul a apreciat ca masuratorile din ultimii 20 de ani si alti indicatori confirma existenta schimbarilor climatice in Romania."Nu suntem in bine (directia schimbarilor climatice din Romania, n.r.), pentru ca daca luam in considerare ultimii 20 de ani, cei mai calzi din istoria masuratorilor meteorologice si in tara noastra, deceniul 2011 - 2020 cel mai cald deceniu, pentru ca 7 ani din acel deceniu sunt in top 10 cei mai calzi ani din istorie, 2019 - 2020 sunt pe locul intai si doi ca fiind cei mai calzi ani, si in acesti ani am avut abateri termice ale temperaturii medii anuale a aerului mai mari de 1,5 grade Celsius, si mentionez acest prag pentru ca reprezinta tinta Acordului de la Paris, si daca nu implementam masuri specifice de adaptare la schimbarile climatice ca sa ajungem la neutralitate climatica in 2050, cu siguranta efectele pot fi asupra anumitor sectoare ireversibile", a mentionat sefa ANM.Mateescu a subliniat, totodata, ca schimbarile in evolutia conditiilor climatice din Romania nu sunt o exceptie, ci o certitudine."Observam ce se intampla cu fenomenele meteo extreme, periculoase: in luna iunie acest an am emis 68 de avertizari meteorologice de tip nowcasting de Cod rosu. In 24 de ore este prima data cand emitem mai mult de 36 de astfel de avertizari. Pentru prima data in luna iunie am avut Cod rosu de canicula in partea de vest a tarii, doua zile consecutiv. Acest lucru nu face decat sa confirme ca intr-adevar schimbarile observate in evolutia conditiilor climatice din tara noastra nu sunt o exceptie, ci o certitudine", a precizat directorul general al ANM.