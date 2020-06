Luna mai 2020 a fost cea mai calda luna mai inregistrata vreodata

Ziare.

com

Potrivit serviciului, temperatura medie globala in luna mai 2020 a fost cu 0,63 grade Celsius mai mare decat temperaturile medii pentru luna mai inregistrate in perioada 1981-2010.C3S, care se bazeaza in mare parte pe date colectate prin satelit, a afirmat ca cele mai mari temperaturi peste media lunii mai au fost inregistrate in Alaska, Antarctica si parti din Siberia, unde valorile au fost cu pana la 10 grade mai ridicate.Temperaturile medii globale pentru ultimele 12 luni pana pe 31 mai au fost cu aproximativ 0,7 grade Celsius mai mari, corespunzand celor mai calde 12 luni inregistrate din octombrie 2015 pana in septembrie 2016.In Europa, temperaturile pentru luna mai au fost "putin mai scazute decat media", insa perioada de primavara, din martie pana in mai, a fost cu 0,7 grade Celsius mai calda decat media, au afirmat cercetatorii.Temperaturile inregistrate in luna mai au fost peste medie in cea mai mare parte a sud-vestului si nord-estului Europei, insa sub medie in mare parte din nordul si estul Europei, au mai spus ei.