Meteorologii anunta vreme deosebit de calda in Bucuresti. La cat vor ajunge temperaturile

Conform unei prognoze speciale emise miercuri de Administratia Nationala de Meteorologie, joi, vremea va deveni deosebit de calda in Bucuresti Ceata, prezenta la orele diminetii, se va risipi , iar dupa-amiaza va aparea soarele.Cerul va fi variabil, iar vantul va sufla moderat, temporar cu unele intensificari (rafale in jurul a 45 km/h) mai ales in a doua parte a zilei.Temperatura maxima se va situa in jurul a 14 grade.