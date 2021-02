Ger napraznic si restrictii de circulatie in mai multe zone din tara. Politia le transmite soferilor sa nu plece la drum cu masinile neechipate pentru iarna

Criculatie cu probleme din cauza ninsorii

Conform Administratiei Nationale de Meteorologie, pana luni la ora 10 este in vigoare un cod galben de vreme deosebit de rece si ger, in cea mai mare parte a tarii."Vremea va fi deosebit de rece, geroasa indeosebi pe parcursul noptilor si al diminetilor in cea mai mare parte a tarii.Temperaturile minime vor cobori frecvent sub -10 grade si se vor incadra, in general, intre -18 si -8 grade, cu cele mai scazute valori in depresiunile din estul Transilvaniei, unde in noaptea de vineri spre sambata (12/13 februarie) si posibil in cea de sambata spre duminica (13/14 februarie) vor cobori sub -20 de grade.Maximele diurne vor fi preponderent negative si se vor incadra, in general, intre -10 si -2 grade", a transmis ANM Meteorologii avertizeaza insa ca vremea va fi deosebit de rece si pe parcursul saptamanii viitoare, local geroasa mai ales noaptea si dimineata.Centrul Infotrafic anunta ca, din cauza viscolului din ultimele zile, este in continuare instituita restrictie de circulatie pentru autovehiculele cu masa maxima autorizata mai mare de 7,5 tone care tranziteaza trei artere rutiere din judetul Botosani, respectiv DN29 Saveni - Manoleasa, DN 29A Darabani - Radauti-Prut si DN 24C Stefanesti - Romanesti.Duminica dimineata se semnaleaza ninsoare slaba pe mai multe artere din judetele Bihor (DN 75 Magura-Vartop), Alba (DN 75 Scarisoara-Vartop), Maramures, Satu Mare (DN 19, DN 19A), Mures, Iasi si Suceava, insa nu este afectat traficul rutier.De asemenea, in cursul acestei dimineti, a avut loc un eveniment rutier, in care au fost implicate doua autoturisme, pe autostrada A1 Bucuresti -Pitesti, sensul catre Capitala, la kilometrul 21, in zona localitatii Ciorogarla, judetul Giurgiu. Impactul s-a soldat cu ranirea unei persoane, ce a fost transportata la spital , fara a fi afectata circulatia in zona.Pe autostrazile A2 Bucuresti-Constanta, A3 Bucuresti-Ploiesti si A4 Ovidiu-Agigea, circulatia se desfasoara in conditiile unui carosabil uscat, valorile de trafic fiind reduse."Pentru prevenirea accidentelor de circulatie, sfatuim conducatorii auto ca, inainte de a pleca la drum, sa se asigure ca au autovehiculul echipat corespunzator pentru circulatia in conditii de iarna, sa adapteze in permanenta viteza de deplasare, sa nu efectueze manevre periculoase la volan si sa mareasca distanta de siguranta fata de vehiculele dinainte", transmite Centrul Infotrafic.