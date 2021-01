Pasagerii unei curse aeriene care trebuia sa ajunga la Madrid, blocati pe "Henri Coanda". Aeroportul spaniol este inchis din cauza vremii

Zeci de pasageri ai unei curse Bucuresti - Madrid sunt blocati pe aeroportul Otopeni din cauza ca aeroportul din Madrid este nefunctional ca urmare a caderilor masive de zapada inregistrate in Spania in ultimele ore.Potrivit Digi 24, pasagerii au fost dusi, initial, cu o aeronava pe aeroportul din Bacau, iar in jurul orei 2 au fost adusi din nou pe aeroportul "Henri Coanda"."De la ora 2 de cand am ajuns in aeroportul din Bucuresti din ora in ora a venit cate un alt reprezentant Blue Air sa ne confirme ca zborul va fi programat peste o ora. Chiar acum, la pranz, ni s-a confirmat ca zborul va ave aloc astazi, sa ne imbarcam, toata lumea s-a strans la poarta de imbarcare, dupa o ora de stat in picioare ni s-a zis ca de fapt nu ne vom imbarca", a declarat inrr-o interventie la Digi 24, unul dintre pasagerii acestei curse.Oficialii Aeroportului Henri Coanda nu au putut fi contactati pentru mai multe detalii cu privire la aceasta situatie.Conform meteorologilor, Spania inregistreaza cea mai scazuta temperatura din istoria tarii pentru luna ianuarie, dar si precipitatii insemnate sub forma de ninsoare, stratul de zapada cazut fiind de peste 25 de centimetri.