O ploaie cu grindina a acoperit rapid totul cu un strat de gheata, la Sinaia

Un localnic din Sinaia a surprins cu telefonul mobil cum terasa unei cabane aflata la cota 1600 s-a acoperit dintr-o data cu o patura de gheata. Grindina marunta care cadea in cantitati impresionante s-a asternut rapid."Scoate schiurile!", l-a indemnat in gluma unul dintre prietenii de pe Facebook , acolo unde barbatul a postat imaginile. Un alt amic uimit de cele vazute a glumit: "Nu se poate asa ceva! Se joaca Dorel cu tunurile de zapada".Aproape toata tara se afla pana sambata, la ora 23.00, sub incidenta unei avertizari cod portocaliu de vreme severa