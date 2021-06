O ploaie torentiala a inghitit zeci de masini in Craiova. O strada intreaga plina de case s-a surpat VIDEO

Apa a luat pe sus masini, a intrat in curti si a inghitit acareturile oamenilor.Mai multi craioveni au postat imagini pe retelele sociale aratand proportiile dezastrului provocat de ploaia torentiala. O strada din centrul orasului, din zona Bisericii Madona Dudu, s-a surpat pe toata lungimea ei. Asfaltul s-a crapat pe portiuni intregi producand denivelari si creand panica in randul oamenilor care au case in zona.Pompierii au intervenit pentru evacuarea apei din casele si beciurile inundate, dar si si in cazul unui copac cazut peste cablurile de tramvai din zona mall-ului.Municipiul Craiova s-a aflat pana la ora 18.30 sub avertizare cod portocaliu de ploi torentiale, descarcari electrice, vijelie, grindina de dimensiuni medii.