Romania, sub cod galben de instabilitate atmosferica. Weekend cu vijelii si grindina

Potrivit meteorologilor, pe parcursul zilei de sambata, in zonele de deal si de munte, in Oltenia, Muntenia, Dobrogea, in cea mai mare parte a Transilvaniei, local in Moldova si in sudul Banatului vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata ce se va manifesta prin averse torentiale, frecvente descarcari electrice, vijelii si grindina. In intervale scurte de timp cantitatile de apa vor depasi 25-30 l/mp si izolat 40 l/mp.Judetele care nu sunt vizate de aceasta atentionare sunt Satu Mare, Salaj, Botosani, Iasi, Vaslui, si o mare parte din Timis, Bihor, Cluj si Arad. ANM precizeaza ca manifestari de instabilitate atmosferica accentuata vor fi si in restul teritoriului, dar pe suprafete mai mici si pe intervale mai scurte de timp.De asemenea, duminica, intre orele 2:00 si 10:00, in Banat, Crisana, Maramures, cea mai mare parte a Transilvaniei si in jumatatea nordica a Moldovei si in zonele montane aferente vor fi averse insemnate cantitativ, descarcari electrice si intensificari ale vantului. Ploile vor avea si caracter torential, iar in intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitatile de apa vor depasi local 25-30 l/mp si izolat 35-40 l/mp.Se vor afla sub Cod galben judetele Botosani, Iasi, Suceava, Neamt, Maramures, Bistrita-Nasaud, Mures, Harghita, Satu-Mare, Salaj, Cluj, Alba, Sibiu, Bihor, Hunedoara, Arad, Timis si Caras-Severin.