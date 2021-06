O noua alerta de ploi puternice. Cand scapam de vremea urata

Pe parcursul zilei de luni (14 iunie) vor fi averse moderate cantitativ local la munte, in nordul si centrul tarii si pe arii restranse in regiunile sudice unde vor fi insotite de frecvente descarcari electrice si intensificari de scurta durata ale vantului.Marti si miercuri (15 si 16 iunie), in est si sud-est vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata ce se va manifesta prin averse torentiale, descarcari electrice, intensificari ale vantului si izolat grindina si vijelii. In intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitatile de apa vor depasi pe arii restranse 25...50 l/mp. Astfel de fenomene se vor semnala si in celelalte zone, dar pe areale mai mici.