Vremea rea se prelungeste cu precipitatii si vant. Cand vine primavara

"In intervalul mentionat, vor fi precipitatii in majoritatea zonelor, iar in regiunile din sudul, estul si centrul tarii, precum si zonele montane si submontane se vor cumula cantitati de apa local de 25-35 l/mp si pe spatii mai mici, indeosebi in jumatatea de est a Munteniei, 40-70 l/mp.Vor fi mai ales ploi, dar treptat in Transilvania si local in Maramures, iar incepind din noaptea de marti spre miercuri (16 /17 martie) si in vestul si nordul Moldovei vor predomina ninsorile. In toata zona montana si local in Transilvania si zona subcarpatica din Moldova stratul de zapada nou depus va fi consistent. La munte, la peste 1.500 m altitudine, temporar vintul va sufla tare, cu rafale de 70-90 km/h, viscolind ninsoarea si determinind scaderea vizibilitatii, iar intensificari de pina la 55-65 km/h vor fi si in sudul Banatului si al Olteniei si local in Moldova si estul Munteniei. Intensificari ale vintului vor fi pe arii mai restrinse si cu viteze mai mici si in restul teritoriului", conform ANM Meteorologii au emis si prognoza, pentru Moldova, pina la final de martie, iar conform datelor oficiale vremea va fi rece pentru aceasta perioada. Pina pe 24 martie temperaturile maxime se vor situa, in medie regionala, in jurul a 4 grade. Valori mai ridicate vor fi la inceputul intervalului, precum si la finalul lunii, cind se vor inregistra aproximativ 8-9 grade.Regimul termic nocturn va marca o scadere intre 15 si 19 martie, cind minimele nocturne vor cobori de la 3 la -3 grade. Ulterior, temperaturile minime se vor mentine negative si vor fi cuprinse intre -3 si -1 grad. Probabilitatea pentru precipitatii va fi relativ ridicata pina pe final de Martisor, vor fi importante cantitativ si se vor semnala pe arii extinse pina pe 17 martie si, posibil, intre 21 si 23 martie. Astazi, 17 martie, ne putem astepta la ninsori si la o maxima diurna care nu mai trece de 3 grade, iar minima nocturna va fi de 1 grad. Nu scapam de vremea rea si de lapovita sau ninsoare nici pe parcursul zilei de joi, 18 martie, cind mercurul din termometre nu trece de 4 grade.Minima nocturna va fi la limita inghetului. Ziua de vineri, 19 martie, va fi cea mai rece din intreg intervalul de prognoza, iar la amiaza cu greu vor fi 3 grade, iar precipitatiile continua dar sub forma de nea. Noaptea trecem deja la temperaturi negative, de -2 grad. In week-end, in perioada 20 - 21 martie, continua sa ninga, iar peste zi vor fi 3 grade, cu plus, iar minima nocturna se va situa in jurul valorii de -3 grade.