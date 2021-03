Meteorologii anunta vreme calda in mai multe regiuni ale tarii. Temperaturi de primavara in sudul Romaniei

Prognoza meteo - 3 martie

Vremea in Bucuresti

Vremea la munte

Temperaturile maxime vor fi cuprinse intre 7...8 grade in depresiuni si pe litoral si 17...18 grade in vestul Olteniei, iar cele minime vor fi cuprinse intre -4 si 4 grade, mai scazute in estul Transilvaniei pana in jurul valorii de -7 grade.Vantul va sufla slab si moderat, cu intensificari in zonele montane, iar ziua, pe arii restranse si in sud-estul teritoriului. Temperaturile maxime se vor incadra intre 7 si 17 grade, iar cele minime vor fi cuprinse intre -7 grade in depresiunile din estul Transilvaniei si 5 grade in Dealurile de Vest.In Banat, temperaturile vor fi mai ridicate, insa valorile termice diurne vor ajunge la 14...16 grade. Minimele se vor situa intre 0 si 2 grade.Si in Crisana va fi vreme calda, cu maxime de 12...14 grade. Noaptea se vor inregistra valori intre -1 si 2 grade Celsius.In Transilvania, insa, vor fi resimtite la amiaza maxim 12 grade, iar noaptea, temperaturile vor scadea, spre -7 si -2 grade.Pentru Maramures sunt prognozate maxime de 10...12 grade si minime intre -2 si 1 grad.Temperaturile vor creste si in Moldova la inceputul saptamanii, de la 5 la 14 grade, in timp ce media temperaturilor minime va oscila usor in jurul valorii de 0 grade.In Dobrogea este vreme calda mai ales ziua, astfel incat media temperaturilor maxime va creste de la 6 la 13 grade, in timp ce media temperaturilor minime se va situa intre 2 si 4 grade.In Muntenia sunt anuntate temperaturi diurne intre 8 si 16 grade si nocturne, intre 0 si 2 grade.Maxime intre 10 si 18 grade Celsius se vor resimti in Oltenia, in primele zile ale lunii martie, iar noaptea vor fi intre 0 si 2 grade.Astazi, temperaturi ridicate vor fi si in Capitala. Cerul va fi mai mult senin, iar vantul va sufla slab pana la moderat. Temperatura maxima, in crestere fata de ziua precedenta, se va situa in jurul valorii de 13 grade, iar cea minima va fi de 1...2 grade, mai scazuta in zona preoraseneasca pana spre -2 grade.Miercuri, temperaturile vor fi mai ridicate decat in perioada anterioara si in zona montana si un vant mai intens la altitudini mari.Cerul va fi mai mult senin, dar in orele diminetilor, pe vai si in depresiuni vor fi conditii de ceata. Temperaturile maxime vor fi de 5...6 grade iar minimele -7...-2 grade.