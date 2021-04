Meteorologii anunta vreme rece si precipitatii. Cand incepe sa se incalzeasca vremea

Prognoza meteo Bucuresti

Temperaturile maxime si minime

Administratia Nationala de Meteorologie a anuntat ca joi, 8 aprilie, vremea se va mentine rece pentru aceasta perioada, cu temperaturi incadrate intre 3 si 13 grade Celsius. Pot sa apara innorari si precipitatii in timpul zilei, care se vor transforma in ninsoare in zonele deluroase.La munte o sa ninga, iar vantul se va intensifica in mare parte din tara, cu viteze mai mari la munte si in sud-vest. Pe timpul noptii o sa apara bruma.In Bucuresti, vremea se va mentine deosebit de rece pentru aceasta perioada. Cerul va fi variabil, cu innorari accentuate dupa-amiaza cand vor fi ploi de scurta durata, posibil insotite de descarcari electrice. Vantul va sufla slab si moderat, trecator cu unele intensificari pe parcursul zilei. Temperatura maxima va fi de 10...11 grade, iar cea minima de -2...0 grade.Dimineata vor fi conditii de ceata, iar noaptea, de bruma. Vineri, meteorologii anunta vreme in general frumoasa, dar deosebit de rece pentru prima decada a lunii aprilie in cea mai mare parte a tarii.Astfel, conform ANM , temperaturile maxime se vor incadra intre 5 si 14 grade, iar cele minime vor fi cuprinse intre -6 si 2 grade, mai scazute in depresiunile intramontane, spre -11 grade si usor mai ridicate in Dealurile de Vest si pe litoral. Cerul va fi variabil la senin, cu unele innorari ziua in zona montana, in special in Carpatii de Curbura si estul Carpatilor Meridionali, unde izolat va fulgui, precum si in regiunile sud-estice unde vor fi posibile, pe spatii mici, precipitatii slabe, de scurta durata, mai ales ploi.Vantul va sufla slab si moderat, izolat cu intensificari in zona montana inalta. In orele diminetilor se va forma pe arii restranse ceata, iar la sfarsitul noptii se va produce bruma pe arii extinse in nord, centru si nord-est si local in restul teritoriului.In Capitala, vremea va fi in continuare mult mai rece decat in mod obisnuit in prima decada a lunii aprilie. Cerul va fi variabil, trecator cu innorari in a doua parte a zilei cand vor fi posibile ploi de scurta durata. Vantul va sufla slab pana la moderat. Temperatura maxima va fi de 12...13 grade, iar cea minima de 1...2 grade, mai scazuta, spre -2 grade, in zona periurbana unde se va produce bruma.Sambata, 10 aprilie, vremea incepe sa se indrepte . Valorile termice, in crestere usoara fata de intervalul anterior, vor caracteriza in continuare o vreme mai rece decat in mod obisnuit pentru aceasta perioada, mai ales dimineata si noaptea, in majoritatea zonelor.Temperaturile maxime se vor incadra intre 9 si 17 grade, iar cele minime vor fi cuprinse intre -9...-7 grade in depresiunile intramontane si 6...7 grade in Dealurile de Vest. Cerul va fi variabil, iar vantul va sufla slab si moderat, izolat cu unele intensificari pe crestele montane.Vor fi conditii de ceata, iar la sfarsitul noptii se va produce bruma, local in Transilvania si pe suprafete mici in celelalte regiuni. In Bucuresti, desi in crestere usoara fata de intervalul precedent, valorile termice vor caracteriza in continuare o vreme mai rece decat normal la aceasta data dimineata si noaptea.Cerul va fi variabil, iar vantul va sufla slab pana la moderat . Temperatura maxima se va situa in jurul a 16 grade, iar cea minima va fi de 2...3 grade, mai scazuta, pana in jurul a 0 grade, in zona periurbana unde vor mai fi conditii de bruma.