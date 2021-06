Patru zile instabile meteorologic in Bucuresti. Temperaturi minime intre 12 si 14 grade Celsius

Avertizarea priveste intervalul 12 iunie, ora 11.00 - 15 iunie, ora 23.00."Indeosebi in cursul dupa-amiezelor de sambata, 12 iunie, si duminica, 13 iunie, vor fi perioade cu innorari accentuate, averse, descarcari electrice si intensificari ale vantului.Ploile vor avea si caracter torential, iar in intervale scurte de timp se vor inregistra cantitati de apa de 10-20 l/mp si izolat peste 25 l/mp.Temperaturile maxime vor fi de 23-26 de grade, exceptand ziua de luni (14 iunie) cand vor fi mai scazute si se vor situa in jurul valorii de 20 de grade.Temperaturile minime vor fi cuprinse in general intre 12 si 14 grade", se arata in comunicatul ANM