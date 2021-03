Prognoza meteo pentru Bucuresti. Vreme rece, ninsori si vant

Conform prognozei speciale pentru Capitala emisa marti de Administratia Nationala de Meteorologie, in intervalul 9 martie, ora 23:00 - 11 martie, ora 10:00, vremea se va inrautati si va deveni deosebit de rece. Din a doua parte a noptii de marti spre miercuri (9/10 martie) si pana in dimineata zilei de joi (11 martie), temporar vor fi precipitatii insemnate cantitativ (in jurul a 20 litri/mp) predominant sub forma de ninsoare si se va depune strat de zapada cu grosimi medii estimate de 8 - 10 centimetri. Vantul va sufla moderat , cu intensificari temporare, ce vor atinge la rafala 45 - 55 km/h, viscolind ninsoarea si amplificand senzatia de frig. Temperatura aerului se va mentine la valori de 0 - 1 grad in mare parte a intervalului, iar in dimineata zilei de joi (11 martie) va scadea spre -3 si -2 grade Celsius.Meteorologii avertizeaza ca vremea se va mentine deosebit de rece si pe parcursul zilei de joi (11 martie) si in special in cursul noptii de joi spre vineri (11/12 martie), cand temperatura minima va fi de -8 si -6 grade Celsius.