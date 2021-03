Prognoza meteo pentru Bucuresti. Vreme rece si precipitatii slabe

CITESTE SI:

Potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie ( ANM ), in perioada 23 martie, ora 12:00 - 25 martie, ora 10:00, in Capitala, vor fi perioade in care se vor semnala precipitatii slabe sub forma de lapovita si ninsoare, in special in noaptea de marti spre miercuri (23/24 martie) si in dupa-amiaza zilei de miercuri (24 martie).Vantul va sufla moderat, cu usoare intensificari, pana in jurul a 40 km/h, iar vremea va deveni deosebit de rece.Marti (23 martie) maxima termica se va situa in jurul valorii de 8 grade, iar miercuri (24 martie) va oscila intre 5 si 6 grade, in timp ce valorile minime se vor situa intre -4 grade si -1 grad.ANM a emis, marti, noi atentionari Cod galben de vant puternic, ninsori si viscol , valabile pana miercuri seara in 21 de judete, precum si o informare de precipitatii si vreme deosebit de rece in mare parte din tara, pana joi dimineata.Judetele vizate de noile atentionari Cod galben sunt: Alba, Arges, Bacau, Braila, Botosani, Brasov, Buzau, Covasna, Dambovita, Gorj, Galati, Hunedoara, Harghita, Iasi, Neamt, Prahova, Sibiu, Suceava, Valcea, Vrancea si Vaslui.