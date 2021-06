Vesti proaste de la meteorologi. Cand scapa Bucurestiul de ploi

Specialistii au emis o prognoza speciala pentru Bucuresti , valabila in intervalul 1 iunie ora 16:00 - 2 iunie ora 10:00.Vremea va fi rece pentru aceasta perioada. In cursul zilei de marti 1 iunie (in intervalul orar 8 - 16) a plouat continuu, iar cantitatile inregistrate la statiile meteo au fost cuprinse intre 10 si 20 l/mp.Pana in dimineata zilei de miercuri (02 iunie) temporar va continua sa ploua, astfel pe tot intervalul atentionat se vor totaliza cantitati de apa de 30 - 35 l/mp.Vantul va sufla slab si moderat. Temperatura maxima se va situa in jurul valorii de 15 grade, iar cea minima va fi de 9 - 10 grade.