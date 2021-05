Ploi si temperaturi scazute in Bucuresti. Pana cand se mentine vremea instabila

Conform meteorologilor, in perioada 25 mai, ora 15:00 - 26 mai, ora 11:00, in Capitala, cerul va avea innorari si vor fi perioade cu averse insotite de descarcari electrice. Vantul va sufla slab si moderat, iar in primele ore temperatura aerului va fi cuprinsa, in general, intre 23 si 25 de grade, apoi va scadea. Valorile minime de temperatura se vor situa in jurul a 14 grade.De asemenea, incepand de miercuri dimineata si pana joi, la ora 8:00, vremea va continua sa fie instabila. Cerul va fi variabil, cu innorari temporar accentuate si mai ales in a doua parte a zilei si noaptea vor fi perioade cu averse, descarcari electrice si intensificari de scurta durata ale vantului. Temperatura maxima va fi de 26 - 27 de grade, iar cea minima de 14 - 15 grade.Potrivit sursei citate, la nivelul Bucurestiului, pe parcursul zilei de joi, pana la ora 20:00, regimul termic se mentine instabil si se va racori. Cerul va avea innorari si temporar vor fi intervale cu averse si descarcari electrice. Vantul va sufla slab si moderat, posibil cu unele intensificari in timpul ploilor.Pe acest fond, temperatura maxima nu va depasi 23 de grade Celsius.ANM a emis, marti, o atentionare Cod galben de instabilitate atmosferica valabila pana miercuri, la ora 11:00, in 29 de judete, precum si o informare de vreme rea in rest, ce va expira joi seara, la ora 20:00.Judetele aflate sub atentionare Cod galben sunt: Alba, Arges, Arad, Bacau, Bihor, Bistrita-Nasaud, Botosani, Brasov, Buzau, Cluj, Caras-Severin, Covasna, Dambovita, Gorj, Hunedoara, Harghita, Iasi, Mehedinti, Maramures, Mures, Neamt, Prahova, Sibiu, Salaj, Satu Mare, Suceava, Timis, Valcea si Vrancea.