Prognoza meteo Bucuresti. Temperaturile se mentin peste 30 de grade

28.06.2021 ora 09:00 - 29.06.2021 ora 09:00Vremea va fi calduroasa, temperatura maxima se va situa in jurul valorii de 30 de grade, iar cea minima de 18...20 de grade. Trecator, vor fi ploi de scurta durata si, posibil, descarcari electrice si intensificari de scurta durata ale vantului si se pot inregistra cantitati de apa de 5...7 l/mp, izolat peste 15 l/mp.29.06.2021 ora 09:00 - 30.06.2021 ora 22:00Vremea va fi in continuare calduroasa, temperatura maxima se va situa in jurul a 33 de grade marti (29 iunie), iar miercuri (30 iunie) va fi de 35...36 de grade, devenind caniculara la amiaza. Indicele temperatura-umezeala (ITU) va atinge si va depasi usor pragul critic de 80 de unitati, iar disconfortul termic va fi accentuat. Temperatura minima va fi de 18...20 de grade. Cerul va fi variabil, probabilitatea pentru ploi de scurta durata va fi redusa, iar vantul va sufla slab si moderat.