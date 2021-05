Cod galben de ploi si vant in mare parte a tarii

Prognoza meteo 17 mai, ora 15:00 - 18 mai, ora 06:00

Se anunta instabilitate atmosferica temporar accentuata, cantitati de apa insemnate, intensificari ale vantului.In intervalul mentionat, in Banat, Crisana, Maramures, local in Transilvania si vestul Olteniei instabilitatea atmosferica va fi temporar accentuata si se va manifesta prin averse ce vor avea si caracter torential, descarcari electrice si izolat grindina.In intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitatile de apa vor depasi local 25 l/mp si, pe arii restranse, 35...50 l/mp, indeosebi in Carpatii Occidentali si nordul Carpatilor Orientali.Temporar vantul va avea intensificari, cu viteze de 55...60 km/h si in special in zona montana inalta peste 70...80 km/h, iar in timpul ploilor, trecator va lua aspect de vijelie.Se anunta jntensificari sustinute ale vantului in toata tara. Pe parcursul zilei de marti (18 mai) vantul va prezenta intensificari sustinute in majoritatea zonelor, cu viteze de peste 50...60 km/h, iar local, indeosebi in Transilvania, Oltenia si Muntenia 70...80 km/h. La munte, in special in zona inalta, rafalele vor depasi 80...100 km/h.Zone afectate: Muntii Apuseni, nordul Carpatilor Orientali, nordul si nord-vestul teritoriuluiSe anunta cantitati de apa insemnate.In Muntii Apuseni, in zona Carpatilor Orientali si in nordul si nord-vestul teritoriului (judetele Bihor, Satu Mare, Salaj, Maramures, Cluj, Bistrita, Mures, Suceava, Botosani si Iasi, precum si in zona de munte a judetelor Arad, Hunedoara, Alba, Harghita si Neamt) va ploua, iar cantitatile de apa vor depasi local 15...20 l/mp si izolat 35...40 l/mp.La munte, la peste 1800 de metri altitudine, vor fi si precipitatii mixte.