Vremea se strica. Ploi torentiale, descarcari electrice, vant si grindina. Cod galben de vijelii in peste jumatate din tara

Administratia Nationala de Meteorologie ( ANM ) a emis o informare valabila de marti, de la ora 15.00, pana joi, la ora 20.00. Instabilitatea atmosferica va fi temporar accentuata , la inceput in vestul si nord-vestul tarii, seara si noaptea de marti spre miercuri (25/26 mai) in sud-vest, centru si nord-est, apoi cu precadere in sud, centru si est. Aceasta se va manifesta prin averse ce vor avea si caracter torential, frecvente descarcari electrice, izolat caderi de grindina si intensificari de scurta durata ale vantului. In intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitatile de apa vor depasi local 15...20 l/mp, iar pe arii restranse 30...35 l/mp", arata ANM.Astfel de fenomene se vor semnala si in restul teritoriului, dar pe suprafete mai mici si pentru intervale scurte.Meteorologii afirma ca vremea se va mentine in general instabila si in a doua parte a acestei saptamani.Totodata, de marti, de la ora 15.00, pana miercuri, la ora 11.00, va fi in vigoare un Cod galben vizand instabilitate atmosferica temporar accentuata."In intervalul mentionat, in Banat, Crisana, Maramures, Transilvania, nordul Moldovei, precum si in vestul si nordul Olteniei, vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata ce se va manifesta prin descarcari electrice, vijelii, grindina si averse ce vor avea si caracter torential. Cantitatile de apa vor depasi 25...30 l/mp. Temporar vantul va avea intensificari la munte, in special la altitudini mari in Carpatii Meridionali, cu rafale ce vor depasi 80...90 km/h", mai arata ANM.In Bucuresti , de marti de la ora 15.00, pana miercuri, la ora 11.00, cerul va avea innorari si vor fi perioade cu averse insotite de descarcari electrice . Vantul va sufla slab si moderat. In primele ore temperatura aerului va fi cuprinsa, in general, intre 23 si 25 de grade, apoi va scadea, iar temperatura minima se va situa in jurul valorii de 14 grade.Ulterior, pana joi dimineata, vremea va fi instabila in Capitala. Cerul va fi variabil, cu innorari temporar accentuate si mai ales in a doua parte a zilei si noaptea vor fi perioade cu averse, descarcari electrice si intensificari de scurta durata ale vantului. Temperatura maxima va fi de 26...27 de grade, iar cea minima de 14...15 grade.In cursul zilei de joi, vremea se va mentine instabila si se va racori. Cerul va avea innorari si temporar vor fi intervale cu averse si descarcari electrice. Vantul va sufla slab si moderat, posibil cu unele intensificari in timpul ploilor. Temperatura maxima se va situa in jurul valorii de 23 de grade.